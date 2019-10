Il Messaggero sulla Lazio: "Milinkovic, un Dio per la Dea"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina al suo interno dedica uno spazio, a pagina 31, alla Lazio con il titolo seguente: "Milinkovic, un Dio per la Dea". I biancocelesti si affidano a Sergej, sempre decisivo contro i bergamaschi: tre gol in sei gare, più l'ultima nella finale di Coppa Italia. Il serbo in soccorso dell'allenatore, che invece in campionato non batte l'Atalanta - si legge - da quattro partite: due pari e due sconfitte.