Il Messaggero sulla Lazio: "Obbligo di Leiva per lo scudetto"

La Lazio sogna in grande ed Il Messaggero oggi in edicola titola: "Obbligo di Leiva per lo scudetto". Nel miglior centrocampo del campionato, il più vario e completo d'Italia, accanto a due mezze ali strutturate e forti fisicamente come Luis Alberto e Milinkovic, spicca Lucas Leiva. Un giocatore tosto, non altissimo, ma pronto a tutto pur di emergere. E' il direttore d'orchestra d'Inzaghi. Un moto perpetuo, nonostante i suoi trentadue anni. Le azioni della Lazio partono spesso dai suoi piedi ed in questo finale sarà lui a dover dirigere la squadra biancoceleste.