© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 26, uno spazio per la Lazio con il titolo seguente: "Olimpico alleato per la Champions". La qualificazione europea passa dalle sfide in casa dove i biancocelesti - si legge - sono imbattuti in campionato: 4 vittorie e 2 pareggi. Dalla ripresa 8 gare su 11 a Roma.