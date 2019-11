Il Messaggero sulla Lazio: "Rennes di speranza"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 37, uno spazio alla Lazio con il titolo seguente: "Rennes di speranza". I biancocelesti - si legge - superano il Cluj grazie ad un gol di Correa e tengono viva la possibilità di andare ai sedicesimi di Europa League: ma la vittoria in Francia da sola non basta.