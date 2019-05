Il Messaggero sulla Lazio: "Scelta sinistra"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Messaggero dedica all'interno del giornale in edicola questa mattina uno spazio ai biancocelesti titolando: "Lazio, scelta sinistra". Inzaghi contro l'Atalanta nello scontro diretto in chiave Champions League non avrà a disposizione lo squalificato Lulic e sta studiando una soluzione. Sulla corsia del bosniaco non ci sono alternative: Durmisi non convince e Lukaku è finito fuori rosa.