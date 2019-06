© foto di Alessio Del Lungo

A pagina 29, Il Messaggero questa mattina in edicola, dedica spazio alla Lazio con il titolo: "Scommesse, furia Immobile". Esplode sui social la rabbia di Ciro per il coinvolgimento del proprio nome nello scandalo scoppiato in Spagna: "Criticatemi come calciatore, ma sciacquatevi la bocca prima di parlare dell'uomo". E i biancocelesti lo faranno capitano.