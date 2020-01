Il Messaggero stamane in edicola titola sulla Lazio: "Scudetto, bello di casa". Il derby è stata la peggior partita giocata dalla Lazio in questa stagione. E' stato lampante. I numeri confermano. Mai come contro la Roma i biancocelesti hanno fatto fatica a costruire gioco affidandosi solo a lanci lunghi. E pensare che finora la Lazio si era distinta proprio per i gioco espresso. Brava la Roma, sicuramente. Ma c'è anche un leggero appannamento più mentale che fisico. Le undici vittorie di fila un po' hanno imballato le gambe ma soprattutto hanno bruciato tante energie della testa. Lo stress pscicologico aumenta con l'aumentare degli obiettivi.