Il Messaggero sulla Lazio: "Tare, il profeta dei sogni tricolori"

Titolo sulla Lazio nelle pagine interne de Il Messaggero: "Tare, il profeta dei sogni tricolori". Profeta in patria e riscossa a 5 anni di distanza. A febbraio 2015 tutti a ridergli in faccia, invece Tare s'era sbagliato solo di una virgola. Oggi può rivendicare con orgoglio la sua parola in Albania: "Entro due-tre anni lotteremo per lo scudetto in Serie A", tuonava nel corso della stagione in cui Pioli avrebbe riportato i biancocelesti ai preliminari dell'Europa che conta.