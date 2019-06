Il Messaggero sulla Lazio: "Torna all'attacco"

© foto di Alessio Del Lungo

"La Lazio torna all'attacco". Questo il titolo che Il Messaggero dedica ai biancocelesti al suo interno a pagina 31. Mercato a trazione anteriore per la squadra di Inzaghi che vogliono regalarsi uomini giusti per ritrovare la via del gol. Trae cerca giocatori già pronti per la Serie A: con la SPAL si stringono i tempi per Lazzari, in avanti l'idea è Simeone.