© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 39, uno spazio alla Lazio con questo titolo: "Un amore da record". Più di diecimila persone per celebrare la squadra dopo Riad: bagno di folla unico, mai tanti tifosi a Formello nell'era Lotito. Strade in tilt, giocatori imbottigliati nel traffico, delirio generale. Radu: "Accoglienza da pelle d'oca. Meritiamo un salto di qualità".