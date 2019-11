© foto di Alessio Del Lungo

"L'Italia fa le prove d'Europeo". Questo il titolo de Il Messaggero al suo interno, a pagina 30, sulla Nazionale questa mattina. Stasera - si legge - contro la Bosnia con la qualificazione già in tasca. Mancini insiste sul bel calcio e cerca il decimo successo di fila. Il ct non accetta cali di tensione e stimola i suoi calciatori: "A casa loro non è facile vincere, ci serve la prestazione".