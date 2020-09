Il Messaggero sulla riapertura degli stadi: "Il calcio sotto vuoto"

"Il calcio sotto vuoto". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva all'interno delle pagine de Il Messaggero in riferimento al calcio italiano: "Appuntamento il 25 settembre, o al più tardi entro il 29. Sono quelle le date in cui il Cts esaminerà il dossier stadi come anticipato dal premier Giuseppe Conte, al numero uno della Figc, Gabriele Gravina nel loro ultimo incontro. Di sicuro in agenda sarà calendarizzato anche un nuovo faccia a faccia. Obiettivo sempre lo stesso: la riapertura degli stadi".