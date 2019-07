Il Messaggero sulla Roma: "Blitz a Londra, sprint Alderweireld"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina, a pagina 28, dedica uno spazio alla Roma con il titolo seguente: "Blitz a Londra, sprint Alderweireld". Fienga - si legge - si sposta nella City per dare il via al road show del bond giallorosso, ma il viaggio serve per riprendere il discorso con il Tottenham: l'obiettivo è il centrale difensivo.