© foto di Alessio Del Lungo

"C'è il Bologna: vittoria obbligata". Questo il titolo che Il Messaggero dedica alla Roma questa mattina in prima pagina nel taglio alto. I giallorossi - si legge all'interno a pagina 28 - non hanno mai vinto in casa nel 2020 e contro i rossoblù devono mettere pressione all'Atalanta. Il tecnico alla vigilia: "Gli arbitri non sono equanimi".