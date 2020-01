© foto di Alessio Del Lungo

"Che brutto antipasto di derby". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 28, alla Roma. I giallorossi ancora travolti allo Stadium in Coppa Italia. Alla Juventus basta il primo tempo per volare in semifinale con Ronaldo, Bentancur e Bonucci. Inutile l'autorete di Buffon dopo il tiro di Under.