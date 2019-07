© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero titola nel taglio alto della prima pagina in edicola questa mattina sulla Roma. Ecco cosa c'è scritto: "Colpo doppio: Veretout e Mancini. E De Rossi ha deciso di giocare nel Boca". La tematica è affrontata più dettagliatamente a pagina 27 dove si legge che il difensore arriva dall'Atalanta per 25 milioni mentre il centrocampista della Fiorentina ne costerà 19. Oggi il nazionale azzurro atteso nella capitale per le visite. Dalla trattativa con i viola resta fuori Defrel: piace al Cagliari. L'ex capitano giallorosso intanto ha detto di sì al ds Burdisso: 5 mesi in Argentina e poi forse USA.