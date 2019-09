Il Messaggero sulla Roma: "Come fosse una di Champions"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 30, uno spazio alla Roma con il titolo seguente: "Come fosse una di Champions". Stasera primo turno di Europa League, c'è il Basaksehir: servono i vecchi stimoli. Diverse l'attesa e l'atmosfera, ma la "coppa di scorta" deve essere comunque un obiettivo per i giallorossi di Fonseca.