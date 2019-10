Il Messaggero sulla Roma di Fonseca: "Si trasforma per Kalinic"

All'interno delle pagine de Il Messaggero c'è spazio anche per la Roma che deve contare anche su Nikola Kalinic per non essere Dzeko-dipendente: "La Roma si trasforma per Kalinic", il titolo scelto dal quotidiano che poi cerca di spiegare le mosse di Fonseca: "Sinora Dzeko è stato indispensabile. Lo si è visto a Graz, quando Fonseca ha voluto concedergli un turno di riposo. Adesso, gioco-forza, sarà costretto a farne a meno di nuovo. L'indicazione post-operatoria trapelata da Villa Stuart è chiara: out con la Sampdoria e possibilmente anche giovedì all'Olimpico contro il Monchegladbach per poi tornare a disposizione contro il Milan. Scocca dunque l'ora di Kalinic, che sta usufruendo della sosta per continuare ad allenarsi".

KALINIC E DZEKO SONO DIVERSI - Se Dzeko dunque dovrà saltare le prossime gare, la Roma dovrà affidarsi all'ex milanista che però gioca in modo differente dal bosniaco: "Anche lui ha il fisico per reggere l'urto con i difensori centrali, la voglia di sacrificarsi e la qualità per smistare i palloni come il più classico attaccante di manovra, ma lo fa in modo differente. In primis giocando spesso spalle alla porta. E questo fa sì che la manovra inevitabilmente necessiti di modifiche, magari sfruttando maggiormente gli inserimenti dei centrocampisti".