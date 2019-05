Il Messaggero sulla Roma e il dopo-Ranieri: "Allegri su Conte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna de Il Messaggero, a pagina 31, dedica spazio alla Roma e al suo futuro allenatore: "Allegri su Conte". Infatti la conferma di Allegri alla guida della Juventus fa crescere le chance di vedere l'ex ct azzurro sulla panchina giallorossa: "Antonio Conte ha detto che ufficializzerà la nuova squadra il 1° giugno. Pallotta smentisce ancora le voci di una cessione del club agli emiri".

Ranieri e la Roma passano per Genova - Spazio anche alla gara tra Genoa e Roma in quel di Marassi dove i giallorossi si giocheranno un posto per la Champions: "Ranieri torna sul luogo dei ricordi: a Marassi l'esordio e anche l'addio"