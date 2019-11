© foto di Andrea Giannattasio

"Fonseca il rottamatore". Questo il titolo a pagina 33 de Il Messaggero sulla Roma e il suo allenatore Paulo Fonseca: "Il mister spinge la Roma a rinforzare la rosa già a gennaio, cedendo i calciatori meno utilizzati. La decisione più delicata andrà presa su Florenzi da sostituire nel caso di partenza. Kalinic in stand by. In bilico anche Jesus e Perotti. Gli ingaggi ostacolano gli addii. Oltre al terzino, possono arrivare un mediano e vice Dzeko".