© foto di Alessio Del Lungo

In edicola questa mattina Il Messaggero dedica spazio alla Roma, al suo interno ed a pagina 27, con questo titolo: "Fonseca riparte dal mercato". Petrachi perfeziona i giallorossi e accontenta l'allenatore al fotofinish: dopo Smalling ecco Kalinic e Mkhitaryan. Il portoghese, dopo la sosta, presenterà subito le novità e cambierà ogni reparto per iniziare la risalita in classifica.