© foto di Alessio Del Lungo

Tra i quotidiani in edicola questa mattina c'è anche Il Messaggero che al suo interno, a pagina 28, dedica un paragrafo anche alla Roma con questo titolo: "Fonseca sbatte le ali". Da Zaniolo fino ad arrivare a Pastore passando per Mkhitaryan: in attacco trequartisti puri e meno esterni. L'ex Arsenal è già carico: "Il club mi ha detto che dobbiamo riportare la squadra in Champions, vincere la Coppa Italia ed arrivare in finale di Europa League".