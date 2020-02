vedi letture

Il Messaggero sulla Roma: "Fonseca spiazza Friedkin e la Roma"

Alle 18 la Roma ospiterà il Lecce all'Olimpico ma su Il Messaggero c'è spazio per le parole di Fonseca, pronunciate alla vigilia della sfida: "Fonseca spiazza Friedkin e la Roma", è il titolo infatti scelto dal quotidiano che poi aggiunge: " La ripartenza lenta in Europa League non basta per sentirsi fuori dalla crisi: la Roma, ospitando il Lecce quintultimo di Liverani, ha l'obbligo di ricominciare a vincere anche in campionato. La zona Champions, dunque, è a rischio. E, al tal proposito, sorprende la (nuova) posizione di Fonseca. Che, in attesa del 25° turno, mette già le mani avanti: «Restarne fuori non sarebbe un fallimento. Tutti dall'inizio della stagione hanno chiamato questo l'anno zero. È stato cambiato tutto»".