Il Messaggero sulla Roma: "Friedkin-Pallotta in stand by"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 29, uno spazio alla Roma con questo titolo: "Friedkin-Pallotta in stand by". La crisi economica dell'Italia spinge il texano a ridiscutere il prezzo del club: glielo consente una clausola nel pre-accordo. I 704 milioni non rispecchiano più il valore di dicembre e il re della Toyota chiede lo sconto per l'acquisto della Roma.