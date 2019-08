Il Messaggero sulla Roma: "Giallorossi in ritardo. Dzeko vuole l'Inter"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina un titolo alla Roma: "Giallorossi in ritardo. Dzeko vuole l'Inter". Il tema viene poi approfondito a pagina 27 con questo titolo: "Nella rete di Dzeko". Il mercato della Roma ruota sempre più intorno al bosniaco. Petrachi resta fermo sui 20 milioni per lasciarlo andare all'Inter. Il ds attende anche di capire se si concluderà lo scambio Dybala-Icardi, che può aprire le porte di Trigoria.