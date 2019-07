Il Messaggero sulla Roma: "I nuovi giallorossi made in London"

© foto di Alessio Del Lungo

A pagina 28, all'interno della sua edizione, Il Messaggero dedica uno spazio alla Roma con il titolo seguente: "I nuovi giallorossi made in London". Baldini al lavoro nella City per strappare Alderweireld al Tottenham e ascoltare - si legge - eventuali superofferte degli Spurs per Zaniolo. Continua nel frattempo il pressing su Almendra.