© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 26, uno spazio alla Roma con questo titolo: "Il momento di sentirsi grande". I giallorossi ospitano il Napoli all'Olimpico nello scontro diretto per il quarto posto. Fonseca vuole restare in zona Champions: "Adesso giochiamo come piace a me".