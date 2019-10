© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero, questa mattina, dedica spazio al suo interno, a pagina 25, alla Roma con il titolo seguente: "Il senso di Zaniolo per il ruolo". In giallorosso o con l'Italia - si legge - gioca bene in tutte le posizioni, solo con Ranieri il feeling non era sbocciato. Adesso lo ritrova, ma da avversario: solamente il tempo potrà dire come andrà a finire lo scontro.