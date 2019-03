© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La pesante sconfitta nel derby rischia di compromettere tutta la stagione della Roma, che ora è chiamata a una risposta. Domani, infatti, i giallorossi se la vedranno con il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions, una sfida decisiva soprattutto per mister Di Francesco, la cui posizione è sempre più in bilico. Il tecnico spera di ritrovare Manolas, "il vero comandante della difesa che in Portogallo servirà a tutti i costi", come sottolinea Il Messaggero.