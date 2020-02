vedi letture

Il Messaggero sulla Roma: "L'altra via per la rinascita"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 29, uno spazio alla Roma con il titolo seguente: "L'altra via per la rinascita". Domani torna l'Europa League, è la chance per superare i tormenti del campionato: Fonseca - si legge - punta all'ingresso alternativo in Champions League, ma la squadra deve alzare il livello.