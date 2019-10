Il Messaggero sulla Roma: "L'incasso è dimezzato"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno uno spazio alla Roma, a pagina 29, con questo titolo: "L'incasso è dimezzato". Gli aggiustamenti tattici di Fonseca migliorano la fase difensiva: media di un gol subito a partita e non più due come a inizio stagione. Il portoghese promuove i nuovi centrali Mancini e Smalling ma anche gli esterni d'attacco garantiscono equilibrio e solidità.