Il Messaggero sulla Roma: "La legittima difesa"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero dedica uno spazio alla Roma al suo interno a pagina 29 con il titolo seguente: "La legittima difesa". Pau Lopez, Spinazzola e Mancini, il reparto cambia volto e cerca nuovi equilibri dopo i tanti gol presi la scorsa stagione. L'ex Atalanta - si legge - può giocare in mezzo e come terzino destro. Fonseca resta in attesa di un altro centrale esperto e dominante.