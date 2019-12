© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 34, uno spazio alla Roma con il titolo seguente: "Natale in casa Fonseca". Storia di una squadra trasformata in dodici mesi: dalle macerie alla resurrezione nel nome di Paulo. L'allenatore è riuscito in poco tempo a valorizzare il lavoro di Petrachi: a Trigoria è rinata una squadra.