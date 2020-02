vedi letture

Il Messaggero sulla Roma: "Nuova proprietà. Sempre anno zero"

Il Messaggero oggi in edicola titola: "Nuova proprietà. Sempre anno zero". La Roma, in piena crisi di risultati in questo 2020, accoglierà presto il nuovo proprietario, il texano di origini californiane Dan Friedkin e, come spesso è accaduto nei 9 anni dell'éra Usa, preparerà l'ennesima rifondazione. Cambieranno insomma l'organigramma societario e l'area tecnica. Lo staff di Friedkin sta già valutando alcuni profili (anche l'ex ad Gandini) per rimpiazzare alcune figure all'interno dell'azienda. In ogni settore: finanziario, commerciale e tecnico.