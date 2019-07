© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica spazio alla Roma nel taglio alto della sua prima pagina con il seguente titolo: "Pallotta in Italia: vertice per sbloccare Mancini e Veretout". A pagina 27 al suo interno la tematica è approfondita con il titolo che spiega il motivo della visita del presidente dei giallorossi: "Pallotta riceve i consiglieri". A Siena ha incontrato tutti i suoi dirigenti più Baldini e l'allenatore: in ballo le strategie di mercato, da Mancini a Veretout, fino alle questioni Dzeko-Inter e Higuain.