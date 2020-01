© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 29, uno spazio alla Roma con il titolo seguente: "Panchina di latta". Fonseca è alle prese con l'inaffidabilità delle riserve: Pastore e Mkhitaryan ko, Spinazzola fermato dalla febbre. Il portoghese non trova aiuto nei pezzi pregiati del mercato specie nel terzino ex Juventus, non all'altezza a destra e sinistra.