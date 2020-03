Il Messaggero sulla Roma: "Porte chiuse a Siviglia"

Il Messaggero titola stamane sul match di Europa League tra Roma e Siviglia di giovedì: "Porte chiuse a Siviglia". L'improvvisa accelerazione di contagi nel paese iberico (raggiunta quota 1000 ieri, quasi raddoppiata rispetto ai 589 di domenica, 54 registrati in Andalusia) ha portato il ministero della salute a prendere la decisione di far giocare la sfida tra Siviglia e Roma a porte chiuse. Nelle ultime ore anche il sindacato di Polizia (Jupol) ha scritto una lettera al governo spagnolo per forzare la mano e mettere in sicurezza la sfida di giovedì. Sono circa 600 i sostenitori romanisti che avevano acquistato il biglietto e ora attendono che venga rimborsato.