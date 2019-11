© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 33, uno spazio anche alla Roma con il titolo seguente: "Riecco Micki assist per Fonseca". Il tecnico aspetta il rientro dell'armeno per rinforzare l'attacco e stimolare Dzeko. Mkhitaryan è fermo da Lecce, i giallorossi hanno perso lo specialista della palla gol.