Il Messaggero sulla Roma: "Scambio Dzeko-Icardi si fa più concreto"

© foto di stefano tedeschi

In prima pagina sull'edizione odierna de Il Messaggero trova spazio, in taglio alto, il mercato della Roma: "Lo scambio Dzeko-Icardi si fa più concreto". Secondo il quoitdiano, con Hirving Lozano ormai preso dal Napoli, si aprirebbero ulteriori spiragli per lo scambio con l'Inter tra Edin Dzeko e Mauro Icardi. Resta il problema che l'argentino preferirebbe andare alla Juventus e lavorare con Maurizio Sarri, mentre il club nerazzurro preferirebbe lo scambio con la Roma. Trattativa ancora ben lontana dalla conclusione, e nel frattempo spunta l'ombra del Paris Saint Germain.