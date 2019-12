© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 27, uno spazio alla Roma con questo titolo: "Se il gol non è facile serve un Kean". Petrachi al lavoro per regalare un attaccante al suo allenatore: il reparto - si legge - è in difficoltà, manca un bomber. E il classe 2000 ex Juventus è finito nel mirino.