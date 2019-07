Il Messaggero sulla Roma: "Si tratta Demiral"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero pone in taglio alto il mercato della Roma, titolando: "Non si ferma la rivoluzione in difesa: si tratta Demiral". Dopo gli arrivi di Pau Lopez, Spinazzola e Mancini, è ancora il reparto difensivo l'osservato speciale in casa Roma: i giallorossi starebbero puntando Demiral della Juventus, viste le difficoltà riscontrate nella trattativa per Alderweireld. Occhi anche su Hysaj del Napoli per la fascia destra.