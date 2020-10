Il Messaggero sulla Roma: "Turnover per il Milan e i tre punti arrivano con i cambi"

vedi letture

All'interno de Il Messaggero in edicola questa mattina c'è spazio ovviamente per la vittoria in rimonta della Roma sul campo della Young Boys: "La Roma vince senza riserve", titola a riguardo il quotidiano. Buona la prima in Europa League: "Il tecnico cambia nove giocatori su undici rispetto al Benevento e i giallorossi stentano. Poi entrano i titolari e arrivano i tre punti". Decisive le correzioni nella ripresa: Dzeko, Mkhitaryan, Veretout e Spinazzola fanno la differenza. Chiaro, sempre secondo il quotidiano, il messaggio che il tecnico ha voluto trasmettere con le sue scelte: "Priorità alla partita di lunedì a San Siro contro il Milan leader a punteggio pieno in Serie A".