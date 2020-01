"Un derby con mr Friedkin" è il titolo con cui Il Messaggero oggi apre la sua sezione sportiva. Tempi più lunghi del previsto per la firma del contratto fra l'italo-americano James Pallotta e il californiano Dan Friedkin relativo al passaggio del controllo della As Roma. C'è una data limite posta dalle parti: domenica 26 gennaio (giorno del derby capitolino) per ratificare quello che, in gergo tecnico-finanziario, si chiama signing, la firma dell'accordo. Dopo l'entusiasmo iniziale susseguente all'accordo sostanziale tra i due imprenditori, adesso che il negoziato è passato ai consulenti, la tempistica è scandita dai vari adempimenti.