Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 33, uno spazio alla Roma con il titolo seguente: "Un piano per Kean". L'infortunio di Nikola Kalinic - si legge - spinge il tecnico Fonseca a chiedere un nuovo rinforzo in attacco. Moise diventa l'obiettivo principale: l'ex juventino vuole subito lasciare l'Everton.