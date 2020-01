Il Messaggero sulla Roma: "Una vittoria all'ultimo Stadium"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 29, uno spazio alla Roma con questo titolo: "Una vittoria all'ultimo Stadium". Da Luis Enrique a Di Francesco, tutti - si legge - hanno fallito in casa della Juventus dove Totti, Osvaldo, Schick e Dzeko sono passati senza far punti. Domani ci prova Kalinic: segnò nel 2016.