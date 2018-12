Il Messaggero sulla Roma: "Uscite maldestre"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Roma, uscite maldestre". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero in merito ai giallorossi. Pesano in classifica i punti persi in trasferta, dove lo scorso anno la squadra di Di Francesco ha trovato la via della Champions. Le sconfitte con Bologna e Udinese i momenti peggiori. Gli unici successi col Toro ad agosto e a Empoli due mesi fa.