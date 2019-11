Il Messaggero sulla Roma: "Vittoria e cose turche"

© foto di Alessio Del Lungo

"Vittoria e cose turche". Questo il titolo che Il Messaggero, in edicola questa mattina, dedica al suo interno, a pagina 33, alla Roma. I giallorossi vincono in Europa League a Istanbul (3-0 con i gol di Veretout su rigore, Kluivert e Dzeko): ora manca solo un punto per i sedicesimi. Pellegrini - si legge - rimane ferito alla testa dopo essere stato colpito da un oggetto lanciato dagli spalti.