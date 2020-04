Il Messaggero sulla Serie A: "L'anno che verrà non conosce soste"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno uno spazio alla Serie A, a pagina 28, con questo titolo: "L'anno che verrà non conosce soste". Il campionato del 2020/2021 - si legge - non ha già più spazi liberi ed è obbligatorio finire entro maggio per via dell'Europeo: in autunno si andrà in campo ogni tre giorni.