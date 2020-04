Il Messaggero sulla Serie A: "La ripresa comincia in ritiro"

"La ripresa comincia in ritiro". Questo il titolo de Il Messaggero quest'oggi al suo interno, a pagina 26, sulla Serie A. La "linea Lotito" piace agli altri presidenti: squadre isolate come d'estate per preparare la ripartenza. Niente accordo sugli stipendi, via alle trattative private. Nell'assemblea non si è parlato di date per il campionato: "Attendiamo notizie dal governo".