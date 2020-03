Il Messaggero sulla Serie A: "Taglio stipendi, lite calciatori-club"

vedi letture

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica in prima pagina quest'oggi, nel taglio alto, uno spazio alla Serie A con questo titolo: "Taglio stipendi, lite calciatori-club". L'ipotesi lanciata dai club prende forma: riduzioni dal 15 al 30% in base agli ingaggi lordi. Il presidente Figc, Gravina: "Non può essere un tabù". La risposta - si legge a pagina 27 - di Tommasi (Aic): "Vedremo cosa fare".